Rinnovo Calhanoglu, Di Marzio: “Contatti ripresi, risposta a breve”

Il turco potrebbe rinnovare a sopresa con i rossoneri. Di Marzio assicura che l’ultimo contatto con la società è stato positivo.

Possibile colpo di scena in casa Milan sul fronte mercato. Secondo quanto riporta Sky Sport i rossoneri avrebbero riaperto i contatti per il rinnovo di Calhanoglu. Nelle ultime ore c’è stato un nuovo contatto (stavolta andato a buon fine) come riporta gianlucadimarzio.com. La società ha chiesto al turco una risposta in tempi brevi. Si tratta dell’ultimo tentativo per prolungare l’esperienza del numero 10 a Milano.

Fino a ieri il centrocampista era dato in partenza. L’offerta dal Qatar sembrava irrinunciabile e i rossoneri stavano già vagliando le alternative, su tutte quelle di De Paul e Ilicic. Si tratterebbe di un colpo di scena in aspettato. In extremis le strade di Calhanoglu e del Milan potrebbero riunirsi. Nelle prossime ore si attendono sviluppi, con il rinnovo del fantasista che ora sembra molto più vicino.

