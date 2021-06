Calciomercato Milan, Ramadani incontra Maldini | Proposti dei giocatori

Ramadani a Casa Milan per parlare con Maldini e Massara di alcuni calciatori. I buoni rapporti con l’agente possono favorire delle operazioni.

Milan molto attivo sul calciomercato in questi giorni. In quest’ottica rientra l’incontro che sta andando in scena nella sede di via Aldo Rossi con Fali Ramadani.

Come riportato da calciomercato.com, il noto agente è arrivato a Casa Milan all’orario di pranzo per parlare con Paolo Maldini e Frederic Massara. I rapporti tra le parti sono buoni. Ci sono più giocatori dei quali si può dialogare.

Leggi anche:

Ramadani a Casa Milan: di chi si parla?

Tra i giocatori di cui si occupa Ramadani c’è Cengiz Under, trequartista della Roma reduce da una negativa esperienza in prestito al Leicester City. Il club capitolino intende venderlo e il suo nome è stato accostato anche al Milan di recente. Può essere un’opzione per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Da non escludere discussioni per difensori come Nikola Maksimovic e Nikola Milenkovic. Il primo è in scadenza di contratto a fine giugno 2021 con il Napoli e dunque può essere ingaggiato a parametro zero. Sembra che l’ex Torino sia stato proposto a Maldini e Massara. Il secondo ha la scadenza contrattuale fissata al giugno 2022 e la Fiorentina si ritroverà a doverlo cedere in questa finestra del calciomercato se non arriverà il rinnovo.

Nella scuderia di Ramadani c’è anche Ante Rebic, attuale giocatore del Milan. Non dovrebbero esserci dei dubbi sulla sua permanenza in rossonero. Il giocatore ha la fiducia di Pioli e della società.