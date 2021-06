Rinnovo Calhanoglu, offerta finale del Milan | Le ultime dalla Turchia

Il Milan ha deciso di fare un’ultima proposta di rinnovo contrattuale a Calhanoglu per provare a evitare di perderlo a parametro zero.

Il futuro di Hakan Calhanoglu è ancora tutto da definire. Il suo contratto scade a giugno 2021 e può succedere di tutto.

Stando alle ultime indiscrezioni, la possibilità del rinnovo non è ancora del tutto sfumata. Se sul prolungamento contrattuale di Gianluigi Donnarumma il club ha già messo una pietra sopra, invece per il centrocampista turco paiono esistere delle chance di arrivare a un accordo. Sono comunque poche, però non bisogna escludere nessuno scenario.

Il giornalista turco Ekrem Konur sul suo profilo Twitter ha spiegato che il Milan ha fatto la sua offerta finale a Calhanoglu. E gli ha chiesto di rispondere al più presto.

Il giocatore ha fatto sapere a Paolo Maldini e Frederic Massara di volere un ingaggio non inferiore a 5,5 milioni di euro a stagione. A breve si saprà se il club rossonero e Hakan proseguiranno insieme oppure se le strade si divideranno.

Finora era noto che il Milan avesse offerto 4 milioni di stipendio (quello attuale è di 2,5 milioni annui) a Calhanoglu, difficile si sia spinto a ritoccare la proposta di un milione o di un milione e mezzo. Ad ogni modo, il fatto di voler formulare un’altra offerta testimonia che la società rossonera ritiene molto importate il trequartista turco. Non si può dire che non abbia fatto di tutto per tenerlo.

Nel caso in cui non dovesse esserci il rinnovo del contratto, non mancheranno le opzioni all’ex Bayer Leverkusen. Sulle sue tracce ci sono soprattutto Juventus, Arsenal e Manchester United.

