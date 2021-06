Calhanoglu manda un segnale all’Italia (e al Milan): super assist di tacco | Video

Assist bellissimo di Calhanoglu in Turchia-Moldavia di oggi, il turco manda un segnale all’Italia e anche al Milan in ottica rinnovo

Manca una settimana esatta all’inizio di Euro 2020. Nel match di debutto ci sarà la nostra Italia, allo Stadio Olimpico di Roma, contro la Turchia. Sì, proprio la squadra di Hakan Calhanoglu, che sembra aver ripreso i colloqui col Milan per il rinnovo di contratto. Lui è in scadenza il 30 giugno: Maldini ha fatto l’offerta e attende una risposta, se questa non dovesse arrivare in tempi brevi, finirà come con Donnarumma. I rossoneri, in merito alla questione rinnovi, ha tracciato la strada e sarà valida per tutti.

Intanto Calhanoglu pensa agli Europei e a fare bene con la sua Turchia: lui è uno dei leader tecnici di una squadra veramente molto interessante. Lo sa bene Mancini, che la sta studiando in vista del match di venerdì. Il commissario tecnico avrà sicuramente visto la partita di oggi contro la Moldavia: 2-0 il risultato finale, ma non è passato inosservato l’assist del numero 10 del Milan per il gol di Yilmaz che ha sbloccato il risultato. Vedere per credere.