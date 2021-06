Milan, ufficiale: Luca Baldanza nuovo Head of Media Sales

Luca Baldanza è il nuovo Head of Media Sales del Milan, che oggi ha annunciato il suo ingaggio. Ricoprirà un ruolo molto importante nel club.

Stamattina il Milan ha emesso un comunicato ufficiale per annunciare l’ingaggio di un nuovo dirigente. Si tratta di Luca Baldanza, assunto come Head of Media Sales. Di seguito al nota completa:

«AC Milan annuncia l’ingresso di Luca Baldanza, a partire da oggi 3 giugno, nel Dipartimento Commerciale del Club come Head of Media Sales, a diretto riporto del Sponsorship Sales Director Maikel Oettle.

Luca Baldanza è un manager dalla consolidata esperienza internazionale nell’ambito della gestione, vendita e acquisizione dei media rights in ambito sportivo: attività sviluppata per primari operatori, a livello domestico e internazionale – come IMG e United Arab Emirates Football League – o in occasione di eventi globali come la FIFA Club World Cup 2010.

La nomina di Luca è in linea con l’obiettivo strategico del Club di incrementare i ricavi attraverso la valorizzazione dei branded content e il rafforzamento delle partnership con i principali broadcaster, in Italia e nel mondo. Un obiettivo che si inserisce nel più ampio percorso di innovazione e modernizzazione del Club volto alla realizzazione di un approccio globale da media company».

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer, ha dichiarato: «Siamo lieti di dare il benvenuto a Luca in questo nuovo ruolo che il Club ha creato per poter cogliere tutte le opportunità che gli scenari futuri del settore presenteranno, a livello di contenuti, piattaforme e gestione dei diritti. Siamo sicuri che l’esperienza, il know-how e l’ampia rete di networking internazionale di Luca daranno un contributo importante per sfruttare il grande potenziale del Milan nel mondo».