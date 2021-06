Ambrosini, addio Sky: l’ex Milan verso DAZN

Ambrosini dovrebbe lasciare Sky per trasferirsi a DAZN con il giornalista Cattaneo, con il quale potrebbe lavorare anche su Amazon.

Una volta era al centro di qualche indiscrezione di calciomercato, adesso Massimo Ambrosini è protagonista di un possibile trasferimento nelle vesti di commentatore.

L’agenza ANSA ha rivelato che l’ex centrocampista del Milan dovrebbe lasciare Sky Sport, dove ha lavorato in questi anni occupandosi sia del commento tecnico durante le telecronache che di esprimere le sue opinioni dallo studio in occasione delle partite.

Il suo futuro sarà su DAZN, la piattaforma streaming che si è garantita i diritti TV della Serie A per il prossimo triennio e che sta facendo alcuni cambiamenti. In quest’ottica rientra sia l’ingaggio di Ambrosini che quello di Marco Cattaneo, giornalista che ha alle spalle diversi anni proprio su Sky Sport.

I due, però, non dovrebbero essere in esclusiva su DAZN. L’ANSA spiega che dovrebbero essere in “condivisione” con Amazon, che trasmetterà le migliori 16 partite di Champions League del mercoledì sera. Oltre ad Ambrosini e Cattaneo, in studio ci saranno anche Marco Foroni e Giulia Mizzoni, provenienti proprio da DAZN.

A proposito di Amazon, per le telecronache delle gare di Champions League è possibile l’arrivo di Sandro Piccinini. Lo storico telecronista di Mediaset era approdato su Sky per prendere parte al Club di Fabio Caressa la domenica sera, ma potrebbe tornare a raccontare i match della competizione europea.