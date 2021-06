L’Atletico Madrid, offerta pronta per De Paul

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Atletico Madrid è pronto all’assalto finale per Rodrigo De Paul. Il Milan potrebbe essere presto beffato

Il Milan non smette di monitorare la situazione attorno a Rodrigo De Paul. L’argentino è ormai pronto a lasciare Udine e sta valutando le diverse offerte sul mercato. Il club rossonero sa bene di non potersi permettere un esborso di denaro pari a 35-40 milioni di euro, per questo pensa all’inserimento di una contropartita. Hauge è il nome favorito sopra tutti.

Attenzione, però, perché molto probabilmente il Milan non si è ancora sbilanciato più di tanto nell’operazione perché in attesa della risposta di Hakan Calhanoglu. L’offerta al turco è stata perfezionata dalla dirigenza rossonera, proprio per andare incontro al giocatore. Ancora nessuna risposta, ma la pazienza è limitata. Hakan dovrà far sapere le sue intenzioni entro la prossima settimana.

Un’attesa che potrebbe costare cara al Milan, dato che su Rodrigo De Paul – quello che i rossoneri considerano il candidato numero a sostituire il turco sulla trequarti – è in forte pressing l’Atletico Madrid. Il tecnico Simeone, connazionale di De Paul, è stato completamente stregato da lui, e adesso lo vuole a tutti costi tra le fila dei colchoneros. L’Atletico è disposto ad un gran sacrificio economico pur di acquisire Rodrigo.

Repubblica – Atletico pronto a spendere 40 milioni

Il quotidiano La Repubblica, in edicola oggi, facendo il punto sul mercato dell’Inter ha anche parlato di Rodrigo De Paul. L’argentino, infatti, è sempre piaciuto molto alla dirigenza interista, ma adesso gli obiettivi di mercato principali escludono l’argentino come possibile acquisto dell’estate.

Nel raccontare la questione, Repubblica ha affermato che l’Atletico Madrid è il club in pole per Rodrigo, e per questo ha pronti 40 milioni di euro da investire per il suo acquisto. In pratica, la precisa somma voluta dal patron dell’Udinese, Pozzo per la sua cessione.

Il quotidiano ha riportato del vivo interesse del Milan, ma ovviamente, con una concorrenza così forte e spietata, sarà la volontà del giocatore ad essere decisiva. De Paul, in attesa dei risvolti prossimi del mercato rossonero, dovrà egli stesso decidere quale sarà la sua prossima destinazione. Rimanere in Italia, o accettare la maxi-offerta dell’Atletico Madrid.