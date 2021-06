Incredibile Giroud: ufficiale il rinnovo con il Chelsea

Clamoroso Giroud: ha rinnovato il contratto con il Chelsea. Soltanto poche ore fa era considerato un obiettivo concreto del Milan a zero

Colpo di scena sul futuro di Olivier Giroud. Nonostante le voci di calciomercato che lo davano come probabile rinforzo del Milan, poco fa il Chelsea ha annunciato il rinnovo del suo contratto.

Il club londinese nel comunicato ha spiegato che ad aprile è stata esercitata l’opzione che consentiva di prolungare fino al giugno 2022 l’accordo in scadenza a giugno 2021. Un qualcosa di molto simile è successa anche l’anno scorso. Niente Milan, dunque, nel futuro del centravanti francese.

Marina Granovskaia ha così commentato il rinnovo di Giroud: “Olivier è stato cruciale di tanti grandi momenti per questo club, dal suo contributo alla vittoria della nostra Coppa d’Inghilterra nel 2018 alla segnatura di 11 gol sulla strada per vincere l’Europa League nel 2019. Ha ha continuato a segnare gol significativi, e non dimenticheremo mai il suo sforzo contro l’Atletico Madrid sulla strada per vincere la Champions League in questa stagione. Con così tanto da giocare ancora, c’era solo una decisione che potevamo prendere quando abbiamo esercitato l’opzione per prolungare il suo contratto ad aprile“.

Il giornalista Nizaar Kinsella non esclude che la decisione del Chelsea sia stata presa semplicemente per ricavare denaro dall’addio del giocatore. Senza rinnovo, sarebbe partito a parametro zero, invece adesso serve fare una trattativa anche con i Blues per assicurarselo. Giroud sa che avrà poco spazio e di conseguenza la sua situazione va comunque monitorata in vista del prossimo calciomercato.

