Lukaku, un’altra rissa: testa a testa con Tzavellas | Video

Nell’amichevole di ieri sera tra Belgio e Grecia, Romelo Lukaku è stato protagonista di uno scontro con Tzavellas. Episodio che inevitabilmente ne ha ricordato un altro…

Quella che è andata in scena ieri sera è sembrata tutto tranne che un’amichevole. Belgio e Grecia si sono incontrate in un friendly match che in realtà è stato molto agguerrito e combattuto. Lo dimostra il faccia a faccia andato in scena tra l’attaccante belga, Romelo Lukaku e il difensore greco Tzavellas.

Il centravanti nerazzurro ha trovato pane per i suoi denti. Prima della sfiorata rissa, i due erano stati protagonisti di diversi scontri di gioco. In seguito, in un’azione offensiva del Belgio, Lukaku era riuscito a liberarsi magistralmente di Tzavellas, che finito a terra si è lamentato con l’arbitro per un presunto fallo ricevuto.

In quel momento, i toni tra i due giocatori si sono scaldati ed inevitabilmente si sono scontrati mettendosi vis a vis. L’arbitro ha dovuto placare gli animi, e per fortuna la lite è stata evitata. Tzavellas e Lukaku hanno continuato a beccarsi in area, ma il difensore greco ha parlato con i fatti mettendo a segno il definitivo 1-1, regalando quindi il pareggio alla sua Nazionale.

Lo scontro che ha visto protagonista Lukaku, però, ha inevitabilmente ricordato quello avvenuto con Zlatan Ibrahimovic nel ritorno di Coppa Italia dell’ormai conclusa stagione. In quell’occasione, il faccia a faccia tra lo svedese e il belga era stato molto più accesso ed ha avuto una forte risonanza a livello mediatico.