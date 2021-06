Dalla Francia – Donnarumma al Psg: Leonardo accelera, vuole chiudere in fretta

Secondo quanto riportato in Francia, il Psg avrebbe accelerato i contatti con Raiola per Donnarumma

Nuovi aggiornamenti dalla Francia sul futuro di Gianluigi Donnarumma. L’opzione Juventus è sempre in piedi, ma c’è un problema, esattamente lo stesso del Barcellona: prima di poter andare avanti nella trattativa, deve liberarsi Szczęsny. Finora nessun club si è fatto avanti per l’ex Arsenal e Roma, ecco quindi che i bianconeri sono bloccati. Situazione analoga, come detto, per i blaugrana che non vogliono lasciar partire Ter Stegen e creare un dualismo in porta inutile.

Secondo quando riportato da Footmercato, in queste ore il Psg avrebbe accelerato i contatti con Raiola per l’acquisto di Donnarumma a parametro zero. “I parigini sono l’unico club, al momento, che possono soddisfare le richieste del portiere“, scrive il noto portrale francese. Ecco quindi che si fa avanti con forza di nuovo questa possibilità per l’ormai ex portiere del Milan. Sappiamo che è un pallino di Leonardo. Che ci ha provato più volte. Adesso è il momento buono per concretizzarlo. I rossoneri lo hanno già dimenticato con l’acquisto, ufficiale, di Mike Maignan.