Pellegatti non ha dubbi: “Per me arriverà al Milan”

Carlo Pellegatti, dal suo canale YouTube, ha espresso la propria opinione riguardo alla questione su Giroud. Il giornalista è sicuro dell’approdo del francese al Milan

Sta facendo molto discutere la situazione creatasi attorno al futuro di Olivier Giroud. Il bomber francese sembrava vicinissimo ad approdare al Milan, ma l’inaspettato rinnovo di contratto da parte del Chelsea ha offuscato e non poco le sue sorti più prossime.

Come spiegato dal giocatore stesso, ma anche dai suoi agenti, il prolungamento del contratto per un altro anno è frutto di una decisione unilaterale. Il giocatore, in pratica, non ha avuto voce in capitolo e il Chelsea ha esercitazione quel diritto al rinnovo per evitare di cedere il cartellino del giocatore a costo zero. Giroud, infatti, sarebbe arrivato al Milan a parametro zero ma adesso, con il rinnovo in atto, è difficile fare previsioni.

Diverse fonti affermano che è ancora viva la possibilità da parte del Milan di acquisire Olivier a parametro zero. Molto dipenderà dalla volontà dell’attaccante francese, dato che il suo entourage ha affermato che il Chelsea non farebbe alcuna resistenza se il giocatore volesse lasciare a tutti i costi Londra. C’è chi non ha dubbi sull’arrivo di Olivier Giroud in rossonero, come ad esempio Carlo Pellegatti.

Il giornalista di estrema fede milanista ha fatto il punto sulla situazione riguardante il francese attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube. Pellegatti lo ha ribadito più volte esprimendo la sua personale opinione: alla fine Giroud giocherà al Milan la prossima stagione.

Questa la sua dichiarazione sulla questione: