Nasce AC Milan Bistrot

Il club rossonero ha ufficializzato con un comunicato sul sito la collaborazione con Segafredo per la riapertura di Casa Milan Bistrot.

Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Milan ha reso nota la riapertura di Casa Milan Bistrot, in collaborazione con Segafredo. Come specificato nella nota, il ristorante riapre oggi in una nova veste: “Il Bistrot, che riapre ufficialmente oggi martedì 8 giugno, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00…si presenterà al pubblico rinvigorito da un’ampia gamma di prodotti ricercati, eleganti e al tempo stesso plastic-free ed eco-friendly, promuovendo così un consumo responsabile e rispettoso del pianeta”.