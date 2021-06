Belotti alla Roma, si tratta: il Milan può ancora inserirsi

Nelle ultime ore i giallorossi avrebbero deciso di puntare forte sul 28enne. Il Milan per ora attende lo sviluppo della trattativa Giroud.

Il Milan è sempre alla ricerca dell’attaccante e negli ultimi giorni non è più tanto certo di riuscire a tesserare Olivier Giroud. Dopo il rinnovo del francese con il Chelsea la pista, seppur ancora in piedi, si è comunque temporaneamente raffreddata. I rossoneri hanno quindi l’obbligo di guardarsi intorno e valutare gli altri profili in circolazione. Tra questi c’è inevitabilmente quello del ‘Gallo’ Belotti, che nelle ultime ore è stato fortemente accostato alla Roma di Mourinho

Belotti è concentrato in questo momento sull’Europeo e rimanderà presumibilmente ogni scelta alla fine del torneo. I granata sperano, da questo punto di vista, che il rendimento dell’attaccante possa far lievitare il prezzo. Il suo contratto scade però nella prossima estate e su di lui cominciano a girare molte voci di mercato. In questo momento la squadra che si sta muovendo più concretamente è la Roma. I giallorossi, con l’ok del nuovo tecnico Josè Mourinho, è orientata a tentare l’affondo.

La richiesta di Cairo e l’offerta della Roma

Il centravanti, che compirà 28 anni a dicembre, sa bene che questo è il momento giusto per provare a fare il salto di qualità. Il Torino arriva da alcune stagioni deludenti e non sembra in grado di potergli assicurare la lotta per l’Europa. Cairo chiede una cifra intorno ai 30 milioni per cedere il suo bomber, ma la sensazione è che l’offerta dei giallorossi non supererà i 20.

Leggi anche:

Mourinho darebbe un posto da protagonista al Gallo all’interno del suo 4-2-3-1. Il Milan, che ha seguito per diverso tempo il giocatore, è alle porte. per la dirigenza non si tratta più del primo obiettivo per l’attacco, ma se l’ipotesi Giroud dovesse tramontare non è escluso un ritorno di fiamma per l’attaccante granata.