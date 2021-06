Lazio, UFFICIALE: Sarri è il nuovo allenatore

Adesso è ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 2023

La notizia tanto attesa è arrivata. Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio: contratto firmato sino al 2023. L’ex Napoli e Juventus subentra quindi a Simone Inzaghi, contribuendo a metter fine al gran valzer di allenatori cui abbiamo assistito in questo periodo. Sarri, dopo l’anno sabbatico, è quindi pronto a cominciare una nuova avventura in nome della squadra romana. Secondo diverse fonti guadagnerà uno stipendio netto di 3 milioni di euro a stagione, che con gli eventuali bonus può lievitare sino a raggiungere i 4 milioni.

Molto simpatico è stato l’annuncio social del club biancoceleste. La Lazio, sul proprio canale Twitter, ha comunicato l’ufficialità di Maurizio Sarri come nuovo tecnico, postando l’emoticon di una sigaretta fumante. Un simbolo incontrovertibile, che rimanda immediatamente alla figura di Sarri.

L’emoticon della sigaretta è stata utilizzata dai tanti tifosi e appassionati di calcio in questi ultimi giorni che hanno preceduto l’annuncio da parte del club di Lotito.