Nesta: “Milan? Pioli ha fatto un gran lavoro. Donnarumma? No comment”

L’ex rossonero, Alessandro Nesta, in un’intervista rilasciata questa mattina, ha parlato del Milan e dei risultati ottenuti nella stagione da poco conclusa

Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, è stato intervistato stamattina durante l’inaugurazione della scuola calcio Miracoli F.C. La squadra è stata fondata da Calciosociale, organizzazione che da molti anni opera in quartieri difficili e ha lo scopo di proporre un modello di calcio alternativo e inclusivo. Ebbene, durante l’evento, Nesta è stato intervistato su diverse tematiche riguardanti il calcio italiano e la Serie A.

L’ex difensore è stato chiamato a rispondere ad alcune domande in ottica rossonera. Prima fra tutte, Nesta ha espresso la sua opinione sulla stagione del Milan e sugli ottimi risultati raggiunti: “Quello che ha fatto il Milan è stato un lavoro molto importante. Tante squadre quest’anno volevano ottenere la qualificazione in Champions League, e non era così scontato che il Milan raggiungesse il secondo posto. Pioli ha fatto un grandissimo lavoro, sono molto soddisfatto e contento per il Milan”.

A Nesta è stato chiesto anche un parere sulla questione riguardante Gianluigi Donnarumma: “Io non ho mai commentato questa questione, e non ho mai parlato di lui né di Mino Raiola. Sinceramente non mi interessa, perchè ognuno fa le proprie scelte e anche il Milan le ha fatte. Nel calcio moderno ognuno si fa i suoi conti. Non mi sento di giudicare la scelta di qualcuno perché ognuno nella sua vita fa quello che gli pare”.