Calciomercato Milan, colpo dall’Atalanta | Ostacolo Sarri

Maurizio Sarri ha espressamente richiesto al suo club l’acquisto di un giocatore che il Milan gradisce e sta valutando

Si attende ancora l’esito della decisione di Hakan Calhanoglu. Il turco dovrà dare al più presto risposta al club rossonero riguardo all’offerta del rinnovo. Rimangono pochi giorni a disposizione, dato che il Milan ha concesso ad Hakan un ultimatum temporale.

L’ipotetico addio di Calhanoglu ai colori rossoneri, fa sì che il Milan si guardi intorno alla ricerca di eventuali sostituti. Ovviamente, c’è bisogno di un’alternativa all’altezza: il Milan dovrà giocare la Champions League la prossima stagione, e c’è bisogno di un giocatore al centro delle manovre offensive più che affidabile.

Sappiamo ormai in maniera conclamata, che Maldini e Massara – nell’eventualità di un addio di Hakan Calhanoglu – stiano pensando ad alcuni profili ben precisi. Rodrigo De Paul è il trequartista primo indiziato a sostituire il turco. Su di lui c’è il gran ostacolo del costo del cartellino, 35-40 milioni di euro, e il Milan sta studiando una buona strategia d’affondo nel caso Hakan rifiuti l’offerta del rinnovo.

Ovviamente, la dirigenza rossonera sta sondando anche altre alternative, sempre valide ma molto più economiche. Una di queste è sicuramente quella che porta a Josip Ilicic, lo sloveno in uscita dall’Atalanta. Come sappiamo, i rapporti con Gasperini sono ormai collassati, e Josip è il primo nerazzurro destinato a lasciare Bergamo quest’estate. Una possibilità che il Milan potrebbe cogliere soltanto in caso di un piccolo esborso di denaro, un indennizzo vicino ai 6-7 milioni di euro.

Nelle ultime ore, però, un altro club è piombato su Ilicic. Il nuovo tecnico lo vuole assolutamente con sè.

TuttoSport – Sarri chiama Ilicic a gran voce

TuttoSport, in edicola oggi, ha fatto il punto sulla situazione di Josip Ilicic. L’Atalanta è pronta a cederlo, e il giocatore, che con la famiglia vive a Milano, avrebbe come prima scelta proprio il club rossonero.

Se non fosse che Maurizio Sarri, presto nuovo allenatore della Lazio, ha fatto chiara richiesta a Lotito di voler Josip Ilicic tra le fila biancocelesti per la prossima stagione. Ovviamente, il tecnico ex Napoli e Juve sta un pò dettando quelle che sono le sue preferenze di mercato per avere a disposizione una rosa forte e competitiva, degna delle sue capacità di tecnico affermato.

Gasperini, e in generale l’Atalanta, non reputano lo sloveno una pedina incedibile, anzi, sono ben disposte alla sua cessione. Chissà se il Milan tenterà l’affondo per Ilicic; se così fosse, probabilmente, dovrebbe scontrarsi con Sarri e la Lazio.