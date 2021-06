Sarri, Mourinho e Allegri in Serie A: critiche a Pioli, i milanisti lo difendono

Pioli finito in tendenza su Twitter. L’allenatore del Milan in queste ore è al centro di alcune discussioni tra tifosi sul noto social network.

Sicuramente Stefano Pioli ha ottenuto un grande risultato riportando il Milan in Champions League. Grazie al lavoro fatto nell’ultimo anno e mezzo si è preso una rivincita sugli scettici.

Nonostante il traguardo raggiunto, l’allenatore rossonero sa che non bisogna accontentarsi e adagiarsi. C’è da migliorare ancora tanto. Lui stesso ha l’umiltà di riconoscere che può fare progressi. Come si suol dire, non si smette mai di imparare. Pioli, supportato dalla dirigenza, ha certamente creato un’ottima base di squadra e dato un’identità di gioco. Il gruppo è compatto e ha margini di crescita, essendoci diversi giovani. Con alcuni rinforzi mirati può fare grandi cose nella prossima stagione.

Pioli oggetto di discussione su Twitter

Nella giornata di oggi Pioli è finito in tendenza su Twitter. Ci sono molti tweet in cui il tecnico del Milan viene citato. I motivi sono svariati. Alla luce dell’ingaggio di Maurizio Sarri da parte della Lazio, c’è chi ha fatto una classifica dei migliori allenatori della prossima Serie A. Sono nate discussioni sulla posizione del mister rossonero. C’è chi lo vede indietro rispetto ai colleghi e chi invece ritiene che meriti maggiore considerazione.

Sicuramente nel prossimo campionato italiano sarà molto interessante, se guardiamo a chi siede in panchina: Simone Inzaghi all’Inter, Pioli al Milan, Gian Piero Gasperini all’Atalanta, Massimiliano Allegri alla Juventus, Luciano Spalletti al Napoli, Sarri alla Lazio, José Mourinho alla Roma. Ci sono nomi molto importanti.

Vero che l’allenatore del Milan non ha vinto trofei finora, però merita grande rispetto per il lavoro che sta facendo con la squadra rossonera. Vedremo cosa riuscirà a fare nella prossima stagione. La società e i giocatori sono con lui.

Juve: Allegri 11 Trofei

Inter: Inzaghi 3 Trofei

Roma: Mou 25 Trofei

Lazio: Sarri 2 Trofei

Napoli: Spalletti 7 Trofei

Juve: Allegri 11 Trofei
Inter: Inzaghi 3 Trofei
Roma: Mou 25 Trofei
Lazio: Sarri 2 Trofei
Napoli: Spalletti 7 Trofei
Fiorentina: Gattuso 1 Trofeo Milan: Pioli 0 Trofei

3 a 0 alla Juve a Torino, vinto un derby contro la squadra più forte in Italia, vinto a Bergamo con una personalità disarmante. Secondi ed in Champions League dopo secoli con una squadra di ragazzini e mille infortunati E devo leggere che dovevano mandare via Pioli

L’anno prossimo uno tra

•S. Inzaghi

•Pioli

•Gasperini

•Allegri

•Spalletti

•Sarri

•Mourinho

•Gattuso

resterà fuori anche dalla Conference League.

Tutte queste classifiche che fate con Pioli settimo, ottavo, nono ecc portano una fortuna pazzesca, punti karma a non finire, invito anche i milanisti a mettere Pioli oltre l'ottavo posto

Pioli secondo il milan twitter