Futuro Dalot, Milan pronto ad un ultimo tentativo | I dettagli

Non è del tutto finita tra il Milan e Diogo Dalot. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbero esserci dei nuovi risvolti

Diogo Dalot è uno dei calciatori arrivati in prestito al Milan e che più ha fatto bene. Se la prima parte della stagione non è stata splendida, il finale del portoghese ha fatto ricredere tutto l’ambiente rossonero.

Ed effettivamente, nelle sue prime apparizioni, Diogo Dalot è apparso poco affidabile sia in fase difensiva che offensiva; con poca grinta e capacità di ostacolare l’avversario. La sua duttilità di terzino, capace di giocare sia a destra che a sinistra della retroguardia, ha condotto Pioli a continuare a puntare su di lui, soprattutto a gara in corso o quando i titolari erano indisponibili.

Passo per passo, le prestazioni del giovane portoghese sono state un crescendo e Diogo è riuscito a mettersi in mostra positivamente. Come affermato dallo stesso Stefano Pioli, Dalot è cresciuto molto durante gli allenamenti a Milanello, all’interno dei quali ha mostrato grande voglia di crescita e di migliorarsi.

Rilevante è stato anche il suo attaccamento alla maglia: Diogo Dalot, in poco tempo, si è ambientato al Milan e ha mostrato grande spirito di sacrificio nel raggiungimento dell’obiettivo finale. Lui rimarrebbe volentieri in rossonero, e anche il club gradirebbe la sua presenza. C’è un ostacolo da oltrepassare, però: il Manchester United vorrebbe subito monetizzare dalla cessione di Diogo, ed è poco propenso a concedere un nuovo prestito al Milan.

Prerogative che, da tempo, hanno portato ad affermare che il cammino di Dalot al Milan è già terminato, dato che la dirigenza rossonera non sarebbe disposta ad accordare al Manchester un pagamento vicino ai 20 milioni di euro.

Negli ultimi minuti, però, è arrivata una indiscrezione rilevante su Diogo Dalot.

Milan pronto a un nuovo tentativo per trattenere Dalot

Secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercato.com, non è ancora finita tra il Milan e Diogo Dalot. La fonte afferma che il club rossonero è disposto tentare un’ultima mossa per trattenere il portoghese tra le sue fila.

Probabilmente una nuova richiesta di prestito, con magari l’inserimento di un’opzione d’acquisto per la prossima stagione – come si sta tentando di fare con il coetaneo Brahim Diaz. Come riporta calciomercato.com, il tentativo da parte di Maldini e Massara verrà fatto, però, soltanto a partire dal mese di luglio.