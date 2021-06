Dal Barcellona al Milan, ritorno di fiamma: “Ora si può chiudere”

Si riapre la pista che porterebbe al Milan un vice Theo Hernandez di assoluta qualità. La trattativa si è riaperta e può chiudersi

Durante l’ultimo calciomercato invernale, il Milan ha provato ad acquistare un nuovo terzino sinistro per dare a Pioli un’alternativa a Theo Hernandez. Alla fine nessuna trattativa è andata in porto, ma adesso una di quelle potrebbe riaprirsi in questa sessione estiva. A riferirlo è stato Gianluca Di Marzio nel corso di “Calciomercato – L’Originale”, sicuro che la società di via Aldo Rossi può tornare forte su un nome che piace particolarmente a Maldini e Massara. Arriva dal Barcellona e diventerebbe un sostituto di altissima qualità di Theo.

Stiamo parlando di Junior Firpo, molto vicino al Milan, come detto, a gennaio. L’affare non è andato in porto per una serie di motivi: principalmente, il Barcellona non era d’accordo con la formula proposta e, in più, il giocatore non era convinto di lasciare la Spagna anche per questioni familiari. Adesso le carte in tavola sembrano essere cambiate, sia da parte del club che del terzino. Ecco, di seguito, le indiscrezioni riportate da Di Marzio: “Junior Firpo ha aperto al Milan, ci sono tutte le condizioni perché possa arrivare. I rossoneri lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, vedremo se il Barça è d’accordo o meno. Ci sono i presupposti per chiudere“.

I costi di Junior Firpo

Secondo Transfermarkt, Junior Firpo ha una valutazione di circa 10 milioni di euro e ha un contratto in scadenza nel 2024. La formula migliore, come ha spiegato l’esperto di mercato, potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto. Con un suo arrivo, il Milan avrebbe a disposizione due terzini a sinistra di qualità assoluta. Una squadra impegnata su più forti, e per di più in Champions League, deve avere queste scelte importanti e questa lo sarebbe. Anche se, chiaramente, la titolarità di Theo Hernandez non sarebbe mai in discussione. Junior Firpo però potrebbe essere un’alternativa valida e di qualità quando c’è da far riposare il francese.