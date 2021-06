Massaro, brand ambassador del Milan, ha consegnato a van Basten la nuova maglia rossonera della stagione 2020/2021. Pubblicato su Instagram il video della consegna.

Oggi Daniele Massaro ha pubblicato su Instagram un video nel quale lo si vede consegnare a Marco van Basten la maglia del Milan della stagione 2020/2021.

I due ex attaccanti hanno giocato insieme in rossonero e hanno un buonissimo rapporto. Massaro, da brand ambassador del club, è stato incaricato della consegna: “Per me è un onore rappresentare la società e tutti i tifosi, che ti vogliono un bene dell’anima. Mi sembra giusto darti la maglia che ci vedrà protagonisti in Italia e in Europa nella prossima stagione“.

Van Basten è stato felice di ricevere la nuova casacca della squadra e ha così commentato: “È sempre un piacere ricevere la maglia del Milan, soprattutto quanto ci vedo il mio nome sopra. Sono contento e auguro un grandissimo nuovo anno in Champions League. Purtroppo non sono più allenato, sennò partecipavo magari“.