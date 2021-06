Calciomercato Milan, concorrenza inglese: sondaggio per il terzino

Non solo i rossoneri sul terzino del Barcellona: c’è anche il West Ham di Greenwood. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Sport.

Nelle ultime ore viene accostato con forza al Milan il terzino blaugrana Junior Firpo. I rossoneri stanno cercando un’alternativa a Theo Hernandez e il dominicano naturalizzato spagnolo figura come una delle prime scelte. Secondo Sky Sport la società avrebbe riagganciato i contatti con i catalani, dopo i primi interessamenti dello scorso gennaio. Il Barcellona vuole monetizzare e pretende una cessione a titolo definitivo.

Secondo quanto riportato da Sport, i rossoneri non sarebbero però i soli sulle tracce dell’esterno classe ’96. Sul giocatore avrebbe messo gli occhi infatti anche il West Ham di Ron Greenwood, intenzionato a ben figurare in Europa League nella prossima stagione. Il quotidiano spagnolo spiega che il 24enne di Santo Domingo è in cima alla lista del club londinese per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro.

Leggi anche:

Il profilo di Junior Firpo

Junior Firpo cresce nelle giovanili del Betis ed esordisce in prima squadra nel 2017. Nei due anni con il club di Siviglia si mette in mostra con 38 presenze e 5 reti in Liga e viene acquistato dal Barca per 18 milioni più 12 di Bonus. Con i blaugrana viene utilizzato con poca continuità, finendo per essere la riserva di Jordi Alba. Il suo contratto scade fra tre anni e l’opzione più praticabile è in questo momento quella del prestito. Il Milan sta pensando a lui ma deve fare attenzione alle pretendenti, soprattutto quelle dalla Premier.