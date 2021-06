Infortunio Ibrahimovic, ct Svezia: “Non è così avanti nel recupero”

Il Ct della Svezia, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, facendo preoccupare i tifosi del Milan. Ecco le dichiarazioni di Janne Andersson

La Svezia, scossa dal doppio caso di coronavirus, di Kulusevski e Svanberg, sta preparando l’esordio agli Europei, che avverrà il prossimo 14 giugno, contro la Spagna.

Chiaramente, ma non è una notizia, non ci sarà Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante lo abbiamo visto sudare per cercare di recuperare in vista della prossima stagione del Milan.

A fare il punto sulle condizioni del centravanti è stato il commissario tecnico della Svezia, Janne Andersson:

“Ho avuto contatti con Ibrahimovic – ammette il Ct nel corso di una conferenza stampa -. Non è così avanti nel recupero come pensavamo all’inizio. Ho appena fatto un controllo extra per vedere come se la cava con la sua riabilitazione. Non ci aspettavamo di portarlo con noi, ma l’ho appena controllato. Non è molto avanti”. La speranza del Milan è che Ibra possa recuperare il prima possibile così da poter essere a disposizione per l’inizio della stagione