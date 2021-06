Infortunio Ibrahimovic, terapie e riposo: il programma per il recupero

La terapia per l’infortunio al ginocchio dello svedese procede. Si aspetterà la fine del mese per un ulteriore consulto medico.

Quando Zlatan Inrahimovic si infortunava in quel lontano Juventus Milan, si pensava a qualcosa di sicuramente meno problematico. All’inizio il centravanti aveva rassicurato tutti, poi però nei giorni successivi è arrivata la decisione, sofferta, di saltare l’Europeo con la sua Svezia per recuperare al meglio. C’è da capire quali saranno i tempi del suo recupero in vista dell’inizio della prossima stagione.

La questione è di importanza primaria per i rossoneri, che in un certo senso indirizzano il mercato anche in base a questo fattore. La dirigenza si aspetta da Ibra che possa giocare almeno la metà delle gare stagionali, ma sa dell’eventualità che questo possa non accadere. A quel punto vorrebbe cautelarsi sul mercato, non solo con un’alternativa di esperienza, ma anche con un giovane da far crescere durante l’anno.

Ibrahimovic, la terapia

Calciomercato.com riporta che Il Milan sta facendo di tutto per mettere a disposizione lo svedese tutto quanto gli occorra. Ibra ha avuto a disposizione a Milanello un fisioterapista e un preparatore personali, mentre attualmente è tornato in patria per godersi questi giorni di vacanza. Il 15 maggio il Milan, con un comunicato ufficiale stabiliva che: “Zlatan Ibrahimovic è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus Milan. Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto a un trattamento conservativo di sei settimane”.