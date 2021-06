Sky – Milan, trattativa nel vivo per Firpo: le ultime

Le ultime su Junior Firpo, terzino in partenza del Barcellona che evidentemente continua a piacere molto al Milan.

Tra gli obiettivi dichiarati del Milan in vista della prossima stagione c’è sicuramente l’acquisto di un terzino sinistro. I rossoneri vogliono puntare su un altro laterale, che possa rappresentare un’alternativa sicura e di qualità a Theo Hernandez.

Un colpo mancato a gennaio scorso che Paolo Maldini vuole invece portare a termine il prima possibile in questa sessione estiva. Il nome più caldo è quello di Junior Firpo, terzino del Barcellona di origine dominicana, un calciatore già seguito dai rossoneri mesi addietro.

Come riferito da Gianluca Di Marzio durante lo Speciale Calciomercato di questa sera su Sky, la trattativa tra Milan e Barça è sempre più nel vivo. I rossoneri spingono per Firpo, avendolo individuato come colpo ideale per mettere a porto la fascia sinistra di difesa.

L’ex Betis Siviglia potrebbe arrivare al Milan con la formula del prestito, magari con l’inserimento di una clausola futura per il riscatto. I rossoneri vogliono chiudere l’affare senza investire cifre imponenti, trattandosi pur sempre di un’alternativa al titolare Hernandez.