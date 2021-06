Roma, Maurizio Costanzo è il nuovo responsabile strategie comunicazione

Maurizio Costanzo è il nuovo responsabile per le strategie di comunicazione della Roma. Lo ha comunicato egli stesso con una nota all’ANSA

È una ventata di cambiamento quella che si è abbattuta sul club giallorosso. La Roma dei Friedkin, oltre ad aver cambiato allenatore (Mourinho al posto di Fonseca) e a cercare di riformulare la rosa in vista della prossima stagione, ha anche assunto una nuova figura nell’ambito della sua comunicazione. Si tratta del celebre Maurizio Costanzo, che svolgerà il ruolo di responsabile per le strategie di comunicazione.

Il noto giornalista ha comunicato la notizia attraverso una nota all’ANSA.

Queste le parole di Costanzo:

“Ho firmato un accordo con l’ AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione – scrive Costanzo -. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione”.