Sky – Jorge Mendes ha incontrato il Milan: i dettagli

Via vai di società questo pomeriggio a Milano. Moltissimi tra agenti, presidenti e dirigenti infatti, si sono recati alla corte di Jorge Mendes, in un hotel del capoluogo lombardo, per parlare con il procuratore. Inter, Fiorentina, Cagliari, e ovviamente i rossoneri hanno parlato con l’agente, uno dei più importanti d’Europa.

Maldini e Massara lo hanno raggiunto intorno alle 20 di questa sera, per discutere di Leao. Il portoghese è uno degli assistiti di Mendes, e il futuro del giovane è ancora tutto da decidere.

Negli scorsi giorni si era parlato di una possibile cessione del portoghese, per fare cassa e investire sul mercato in entrata. Il futuro di Leao è tutto da scrivere, e oggi i dirigenti del Milan hanno incontrato il suo procuratore proprio a Milano. Maldini e Massara infatti hanno avuto un colloquio con l’agente, per provare a capire cosa fare riguardo l’attaccante dell’under 21.

Lo riferisce Gianluca Di Marzio a Calciomercato L’originale. Una visita di cortesia secondo l’esperto di calciomercato, anche se il futuro di Rafael rimane piuttosto incerto.