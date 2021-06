Ultim’ora – Il Milan incontra l’agente: colpo dal Cagliari!

L’agente Pietro Chiodi, nell’incontro di ieri a Casa Milan ha proposto ai rossoneri il centrocampista dei sardi. Il Milan valuta l’opzione.

Nella visita di ieri a Casa Milan, Pietro Chiodi non ha parlato, o almeno non esclusivamente, del futuro di Ciprian Tatarusanu. Come riportato da calciomercato.com, il tema dell’incontro è stato un altro. Il procuratore avrebbe infatti proposto alla dirigenza rossonera un altro suo assistito. Si tratta di Razvan Marin, centrocampista del Cagliari che ha fatto molto bene in questa ultima stagione in Serie A. Il Milan sta valutando ora il profilo del calciatore rumeno.

Il Milan è alla ricerca di un altro centrocampista dopo la decisione di non riscattare il granata Meitè. Pioli ha bisogno di un altro elemento per completare il reparto, con Kessiè, Bennacer e Tonali. Il riscatto del centrocampista dal Brescia non sarà infatti il solo colpo in mezzo al campo, perché per il 4-2-3-1 Pioli ha bisogno di almeno quattro elementi.

Marin, dinamismo e vizio del gol

Razvan Marin è salito alla ribalta in questa ultima stagione in Sardegna. Il 25enne si era messo in mostra in Belgio con la maglia dello Standard Liegi attirando l’attenzione dell’Ajax. I lanceri lo hanno prelevato nel luglio del 2019 per 12.5 ma in Olanda non ha lasciato il segno: soltanto 10 presenze. Marin abbina ottime doti tecniche a un gran dinamismo e può giocare sia davanti alla difesa che come mezzala. In quest’ottica è perfettamente adatto per giocare nei due di centrocampo, come prevede il modulo dei rossoneri.

Il Cagliari ha lo ha acquistato con l’obbligo di riscatto a 10 milioni ma nel frattempo il valore del calciatore è si è leggermente alzato (Transfermarkt lo valuta 15) . Bisognerà vedere la valutazione che ne faranno i rossoblù ma intanto il Milan ha un nuovo obiettivo in mezzo al campo.