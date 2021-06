Tatarusanu, l’agente a Casa Milan: futuro da decidere | Video

Nel corso di oggi pomeriggio l’agente di Ciprian Tatarusanu, Pietro Chiodi, ha fatto visita a Casa Milan. Probabile un confronto sul futuro del portiere.

Giornata di incontri oggi per la dirigenza milanista. A Casa Milan, nel corso di questo pomeriggio si è presentato Pietro Chiodi, agente di Ciprian Tatarusanu. Il contratto del portiere rumeno scade fra due anni ed è probabile che si sia discusso di questo, in ottica futura. Il 35enne ha accumulato 5 presenze quest’anno, una in campionato, due in Coppa Italia e due in Europa League.

Non è inoltre da escludere che Chiodi, intermediario molto forte nel mercato dell’Est Europa, sia venuto a proporre qualche calciatore alla società rossonera in vista del mercato, che aprirà a breve.