Calciomercato Milan, un altro colpo dal Real Madrid | Ancelotti lo libera!

Il Milan è sulle tracce di un altro calciatore del Real Madrid. In Spagna si parla di un derby di mercato con l’Inter.

Senza dubbio l’asse di calciomercato tra Milano e Madrid è da sempre molto caldo. Tante le trattative tra la capitale spagnola, in particolare in ambito Real, ed il capoluogo lombardo. In questo caso per quanto riguarda i rapporti con il Milan.

Basti pensare che la squadra di Stefano Pioli negli ultimi anni ha pescato benissimo dalle parti del Santiago Bernabeu. Nel 2019 è arrivato Theo Hernandez, terzino titolarissimo ed in grande ascesa in Serie A. Un anno dopo è stato il turno del talento di Brahim Diaz.

Il Milan non si fermerà qui. Nuove voci in arrivo dalla Spagna parlano di una possibile trattativa in atto tra il club di via Aldo Rossi e lo stesso Real Madrid. Nel mirino c’è un difensore che con la maglia ‘blanca’ sta giocando poco e cercherà presto spazio altrove.

Milan-Inter, è derby per Odriozola

Il giocatore in questione sarebbe Alvaro Odriozola. Un terzino dal talento enorme, di cui si parla un gran bene da tempo e che il Real Madrid ha voluto ingaggiare qualche anno fa, pagandolo ben 30 milioni di euro dalla Real Sociedad.

L’indiscrezione arriva dall’emittente radiofonica iberica Onda Cero. Secondo tale media, il Milan starebbe valutando il colpo Odriozola, il quale non farebbe parte del progetto Ancelotti a Madrid. L’ex tecnico rossonero è pronto a salutare il terzino basco e potrebbe trasferirsi in Italia.

Non solo Milan però: su Odrioziola si è palesato anche l’interesse di una rivale diretta come l’Inter. Si prospetta un derby per il classe ’95, che in rossonero potrebbe alternarsi a Calabria sulla corsia destra, mentre in nerazzurro sarebbe un ideale sostituto del partente Hakimi.

Difficile capire la possibile formula di trasferimento per l’ex Bayern Monaco (ha giocato un anno in prestito in Bundesliga). Non da escludere anche l’opzione a titolo temporaneo più diritto o obbligo di riscatto. Di certo le milanesi terranno d’occhio la situazione di Odriozola, il quale ha tanta voglia di imporsi dopo le troppe panchine a Madrid.