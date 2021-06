Diego Laxalt è ad un passo dalla Dinamo Mosca. L’esterno uruguaiano dopo l’esperienza in Scozia, con la maglia del Celtic, giocherà in Russia

Diego Laxalt è pronto a dire nuovamente addio al Milan, stavolta lo farà a titolo definitivo. L’esterno uruguaiano è ad un passo dal trasferimento alla Dinamo Mosca.

Come riporta Gianluca Di Marzio, sono pronti i documenti per il passaggio del giocatore al club russo. Mancano solo alcuni dettagli per la fumata bianca.