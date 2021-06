Donnarumma al PSG, accordo totale: attese le visite | I dettagli

Il PSG e Mino Raiola hanno definito tutti gli aspetti del contratto che Donnarumma firmerà con il club parigino. L’ormai ex Milan ha deciso la sua prossima squadra.

Il futuro di Gianluigi Donnarumma sarà al Paris Saint Germain. Se non ci saranno colpi di scena, il portiere in scadenza di contratto con il Milan proseguirà la sua carriera a Parigi.

Stasera Sportitalia spiega che c’è accordo totale tra il PSG e Mino Raiola per quanto riguarda gli aspetti contrattuali. Pronto un quinquennale da 12 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. Sono stati definiti gli ultimi dettagli dell’accordo e ormai sembra fatta per il trasferimento di Gigio in Ligue 1.

I dottori del PSG dovrebbero arrivare in Italia nelle prossime ore per le visite mediche di Donnarumma. Essendoci gli Europei 2020 in corso, l’estremo difensore dell’Italia non può volare a Parigi per i controlli di ritiro. Anche Sky Sport conferma che tra sabato e domenica ci saranno le visite, c’è l’intesa completa su tutto e adesso manca l’ultimo passo prima della firma.

Il Milan perderà il portiere campano a parametro zero, però lo ha già sostituito da settimane ingaggiando Mike Maignan dal Lille, squadra che ha vinto l’ultima Ligue 1.