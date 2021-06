Euro 2020, calendario partite: date, orari e risultati dei match

Euro 2020 al via, il calendario completo di tutte le partite del torneo che, per la prima volta nella sua storia, non avrà un’unica nazione ospitante

Cinquantuno partite, undici città ospitanti, ventiquattro nazionali, sei gironi, questi in estrema sintesi i numeri di Euro 2020. A un anno di distanza dal rinvio per la pandemia, finalmente si comincia. Un Europeo mai così competitivo con il Portogallo campione in carica che proverà a difendere il titolo da una concorrenza quantomai agguerrita che comprende, su tutti, la Francia campione del Mondo, il Belgio primo nel ranking Fifa, l’Inghilterra, la Spagna, la Germania e l’Italia di Mancini che punta a far rivivere ai tifosi azzurri le emozioni mancate dopo la dolorosa assenza ai Mondiali di Russia 2018.

Euro 2020, le città ospitanti e la formula del torneo

Le 24 nazionali partecipanti a Euro 2020 sono divise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. Passano agli ottavi di finale, le prime due classificate e le 4 migliori terze. I match si disputeranno in alcuni degli stadi più belli d’Europa ovvero: Londra (Wembley), Monaco di Baviera (Allianz Arena), Roma (Olimpico), Amsterdam (Amsterdam Arena), Copenaghen (Parken), Glasgow (Hampden Park), Bucarest, Budapest, Siviglia, San Pietroburgo, Bakuù

I Gironi

Di seguito la composizione dei sei gironi di Euro 2020

Gruppo A: Italia, Turchia, Svizzera, Galles

Gruppo B: Belgio, Finlandia, Russia, Danimarca

Gruppo C: Olanda, Austria, Ucraina, Macedonia del Nord

Gruppo D: Croazia, Inghilterra, Scozia, Repubblica Ceca

Gruppo E: Spagna, Polonia, Svezia, Slovacchia

Gruppo F: Portogallo, Francia, Germania, Ungheria

Euro 2020, il calendario con tutte le partite

Venerdì 11 giugno

Italia-Turchia (ore 21; Roma)

Sabato 12 giugno

Svizzera-Galles (15; Baku – Sky e Rai 1)

Danimarca-Finlandia (18; Copenaghen – Sky)

Belgio-Russia (21; San Pietroburgo – Sky e Rai 1)

Domenica 13 giugno

Croazia-Inghilterra (15; Londra – Sky e Rai 1)

Austria – Macedonia del Nord (18; Bucarest – Sky)

Olanda – Ucraina (21; Amsterdam – Sky e Rai 1)

Lunedì 14 giugno

Scozia-Repubblica Ceca (15; Glasgow – Sky)

Polonia-Slovacchia (18; San Pietroburgo – Sky)

Spagna-Svezia (21; Siviglia – Sky e Rai 1)

Martedì 15 giugno

Ungheria-Portogallo (18; Budapest – Sky)

Francia – Germania (21; Monaco di Baviera – Sky e Rai 1)

Mercoledì 16 giugno

Russia-Finlandia (15; San Pietroburgo – Sky)

Turchia – Galles (18; Baku – Sky)

Italia-Svizzera (21; Roma – Sky e Rai 1)

Giovedì 17 giugno

Ucraina – Macedonia del Nord (15; Bucarest – Sky)

Danimarca – Belgio (18; Copenaghen – Sky)

Olanda-Austria (21; Amsterdam – Sky e Rai 1)

Venerdì 18 giugno

Svezia-Slovacchia (15; San Pietroburgo – Sky)

Croazia – Repubblica Ceca (18; Londra – Sky)

Scozia – Inghilterra (21; Glasgow – Sky e Rai 1)

Sabato 19 giugno

Ungheria-Francia (15; Budapest – Sky)

Germania-Portogallo (18; Monaco – Sky e Rai 1)

Spagna – Polonia (21; Siviglia – Sky e Rai 1)

Domenica 20 giugno

Italia-Galles (18; Roma – Sky e Rai 1)

Svizzera-Turchia (18; Baku – Sky)

Lunedì 21 giugno

Olanda-Macedonia (18; Amsterdam – Sky)

Austria-Ucraina (18; Bucarest – Sky)

Belgio-Finlandia (21; San Pietroburgo – Sky e Rai 1)

Danimarca – Russia (21; Copenaghen – Sky)

Martedì 22 giugno

Scozia-Croazia (21; Glasgow – Sky)

Inghilterra-Repubblica Ceca (21; Londra – Sky e Rai 1)

Mercoledì 23 giugno

Spagna-Slovacchia (18; Siviglia – Sky)

Polonia-Svezia (18; San Pietroburgo – Sky)

Francia-Portogallo (21; Budapest – Sky e Rai 1)

Germania-Ungheria (21; Monaco – Sky)

Ottavi di finale

Sabato 26 giugno

2A – 2B (18; Amsterdam) – Ottavo 1

1A – 2C (21; Londra) – Ottavo 2

Domenica 27 giugno

1C – 3 D/E/F (18-Budapest ) – Ottavo 3

1B – 3A/D/E/F (21-Siviglia) – Ottavo 4

Lunedì 28 giugno

2D – 2E (18- Copenaghen) – Ottavo 5

1F – 3 A/B/C (21-Bucarest) – Ottavo 6

Martedì 29 giugno

1D – 2F (18-Londra) – Ottavo 7

1E – 3A/B/C/D (21 – Glasgow) – Ottavo 8

Quarti di finale

Venerdì 2 luglio

Vincente ottavo 6 – Vincente ottavo 5 (ore 18; San Pietroburgo) – QF1

Vincente ottavo 4 – Vincente ottavo 2 (ore 21; Monaco) – QF2

Sabato 3 luglio

Vincente ottavo 3 – Vincente ottavo 1 (ore 18 Baku) – QF3

Vincente ottavo 8 – Vincente ottavo 7 (ore 21; Roma) – QF4

Semifinali

Vincente QF1 – Vincente QF2 (Martedì 6 luglio, ore 21 – Londra)

Vincente QF3 – Vincente QF4 (Mercoledì 7 luglio, ore 21 – Londra)

Finale domenica 11 luglio ore 21 (Londra)