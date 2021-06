Milan, stagione 2021/2022: ufficiale la data del raduno

Il Milan ha reso noto il giorno nel quale la squadra di Pioli si radunerà a Milanello per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione.

Il Milan nella giornata di oggi ha ufficializzato la data nella quale avverrà il raduno della squadra a Milanello per preparare la stagione 2021/2022. Si tratta di giovedì 8 luglio.

Sarà interessante vedere quali volti nuovi ci saranno. Non quello di Mike Maignan, nuovo portiere acquistato dal Lille, che per via dell’Europeo sarà aggregato al gruppo solamente in un secondo momento. Ma è probabile che in queste settimane Paolo Maldini e Frederic Massara riusciranno a prendere dei rinforzi a mister Stefano Pioli.

Sicuramente la preparazione per la prossima stagione sarà migliore rispetto a quella del 2020, quando il Milan si ritrovò a dover disputare i preliminari di Europa League. Stavolta non c’è tale impegno, anche perché è stata ottenuta la qualificazione in Champions, e dunque i rossoneri possono approcciarsi al nuovo anno in maniera diversa.