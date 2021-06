Udinese, ufficiale: confermato Gotti

L’Udinese ha deciso di confermare in panchina Gotti. E’ arrivato l’annuncio ufficiale, attraverso i canali social del club friulano. Quasi tutte le panchine in Serie A sono ormai occupate. Attesa per la Sampdoria

Il Milan è stata una delle poche squadre di Serie A che non è stata travolta dal calciomercato degli allenatori. Dopo giorni caldi, che hanno visto il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus, lo sbarco di Sarri e Mourinho nella Capitale, di Gattuso a Firenze e di Simone Inzaghi all’Inter, al posto di Antonio Conte, quasi tutte le panchine sono occupate.

Pochi minuti fa è stata la volta dell’Udinese, che ha deciso di confermare Luca Gotti, che si è legato ai friulani – come è possibile vedere sui canali ufficiali del club – fino al 30 giugno 2022.

Leggi anche:

Prossimi annunci

Il prossimo annuncio dovrebbe essere quello del Sassuolo, che ha deciso di puntare su Dionisi, con l’Empoli che quasi certamente si affiderà ad Andreazzoli.

L’unica panchina vacante è quella della Sampdoria, che potrebbe scegliere Giampaolo ma staremo a vedere…