Calciomercato Milan, colpo dalla Roma: torna rossonero

Il Milan – secondo quanto scritto da Rudy Galetti su Twitter – sarebbe sulle tracce di Bryan Cristante. Per il centrocampista classe 1995 sarebbe un ritorno a casa

Nome nuovo per il centrocampo del Milan. I rossoneri – secondo quanto riportato da Rudy Galetti sul proprio profilo Twitter – starebbero pensando a Bryan Cristante. Ci sarebbero stati già dei contatti tra l’agente del centrocampista della Roma e la dirigenza del Diavolo. Si valuta dunque se avviare una trattativa, per il calciatore, cresciuto nelle giovanili del Milan.

La stagione di Cristante

Bryan Cristante è reduce da una stagione non proprio esaltante con la maglia della Roma ma Roberto Mancini ha comunque deciso di convocarlo per gli Europei che inizieranno stasera all’Olimpico, contro la Turchia. La competizione internazionale può essere un’ottima vetrina per mettersi in mostra anche se ad oggi, l’ex Atalanta non è un titolare del centrocampo di Roberto Mancini.

In azzurro non ricoprirà certamente il ruolo di difensore, contrariamente a quanto fatto con Paulo Fonseca. Cristante – come è possibile vedere su Transfermarkt – ha giocato tanto da difensore centrale, ben 23 presenze. Da centrocampista altre 25 partite.

Cristante è certamente un giocatore polivalente, che potrebbe rafforzare la mediana del Diavolo, ma con la presenza di Franck Kessie, Ismael Bennacer e di Sandro Tonali faticherebbe a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Il contratto del classe 1995 scadrà il 30 giugno 2024 e anche per questo la sua valutazione non potrà essere bassa. Difficile che la Roma se ne privi per meno di 20 milioni di euro.