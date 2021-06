Milan, pazienza limitata

Gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport sulla situazione attorno al rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il turco potrebbe essere sostituito in caso di mancata risposta

Fa parecchio discutere l’attesa sul rinnovo di Hakan Calhanoglu col Milan. Il turco non è ancora convinto di accettare l’offerta del club rossonero, e aspetta di disputare al meglio gli Europei per mettersi in mostra e attirare buone offerte da altri top club.

Un comportamento che, ovviamente, potrebbe far innervosire la dirigenza rossonera. Il Milan, come fatto con Donnarumma, potrebbe trovare subito un valido sostituto lasciando al caso il futuro di Calhanoglu.

Eppure, era stato dato un ultimatum temporale al turco. Nella conferenza stampa di ieri sera, Hakan ha affermato di aver avuto contatti con Maldini, ma che adesso è concentrato soltanto sull’Europeo.

Contatti, quelli avvenuti col DT del Milan, confermati poc’anzi da Sky Sport.

Il giornalista Sky, Luca Marchetti ha fatto il punto sulla situazione attorno al rinnovo di Hakan Calhanoglu. Questo ha detto: