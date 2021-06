De Paul in Premier League: trattativa avviata!

Su Rodrigo De Paul, obiettivo del mercato rossonero, ha messo gli occhi un club di Premier League: le trattative sono state avviate

Rodrigo De Paul è sicuramente il desiderio più grande dei tanti tifosi rossoneri. L’argentino è molto apprezzato dal Milan che, in caso di mancato rinnovo di Hakan Calhanoglu, punterebbe su di lui come rinforzo ideale. Rodrigo è un vero talento del centrocampo, duttile e completo a livello tecnico.

Dopo ben cinque anni passati all’Udinese, quest’estate potrebbe essere il momento giusto per fare il definitivo salto di qualità. Una previsione molto concreta, dato che l’argentino ha già messo in vendita la sua casa a Udine. Manca da scegliere la destinazione, dato che su di lui c’è una concorrenza molto folta. Oltre al Milan, anche l’Atletico Madrid e diversi club di Premier League vorrebbero appropriarsi del classe 1994.

L’ostacolo più grande è ovviamente il prezzo del suo cartellino. Il patron dell’Udinese, Pozzo, vorrebbe ovviamente guadagnare dalla cessione del suo migliore giocatore. Ed ecco che la sua richiesta ammonta sui 40 milioni di euro. Cifra esagerata che sta facendo scervellare tutte le società interessate all’argentino.

Secondo diverse fonti, i contatti tra il Milan e l’Udinese sono in corso da parecchi giorni. Ma nell’ultima ora è arrivata una notizia molto significativa. Un club di Premier League ha aperto le trattative con l’Udinese per Rodrigo De Paul.

Come riporta il noto esperto di mercato turco, Ekrem Konur, l’Arsenal ha, inaspettatamente, aperto le trattative con l’Udinese per Rodrigo De Paul. Una mossa mirata quella del club inglese, intenta a sostituire gli uscenti Dani Ceballos e Granit Xhaka, anche se lo svizzero ha caratteristiche meno offensive rispetto allo spagnolo e all’argentino.

Ceballos, che recentemente è stato anche accostato al Milan, farà ritorno dal prestito al Real Madrid. L’Arsenal ha già espresso la volontà di non volerlo riscattare, e per questo è già pronto all’innesto di qualità. Rodrigo De Paul è il profilo prescelto.

Attenzione, perchè anche l’Atletico Madrid di Simeone ha già avviato le trattative per l’argentino con l’Udinese.

Sarà un’estate caldissima per Rodrigo De Paul. È probabile che alla fine sarà la stessa volontà del giocatore a decretare la sua destinazione finale. Milan, Arsenal o Atletico Madrid?

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 11, 2021