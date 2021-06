Rafael Leao, tre richieste dall’estero | Il Milan fissa il prezzo

Milan pronto a considerare eventuali offerte per Rafael Leao e stabilisce una valutazione per trattare. L’agente Jorge Mendes ha avuto contatti.

Il futuro di Rafael Leao è un mezzo punto interrogativo. Anche se finora è trapelata la volontà del Milan di dargli ancora fiducia per la prossima stagione, non va esclusa completamente una cessione.

Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno alla società e dalla volontà che esprimerà il giocatore. Nelle prime due stagioni in rossonero il rendimento è stato caratterizzato da alti e bassi. Sicuramente l’ex attaccante di Sporting Lisbona e Lille ha mostrato buon potenziale, però la continuità delle buone prestazioni è mancata. E i tifosi non hanno apprezzato il suo atteggiamento spesso troppo “molle” in campo.

Wolverhampton, Everton e Marsiglia su Rafael Leao

Il Milan recentemente ha avuto un incontro con Jorge Mendes. L’agente di Leao ha tra le mani alcune richieste dalla Premier League (Everton e Wolverhampton) e dalla Ligue 1 (Marsiglia). Dei club hanno mostrato il loro interesse per l’attaccante portoghese e adesso bisognerà capire se arriveranno delle offerte concrete.

Come riportato dal giornalista sportivo Nicolò Schira e anche dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, il Milan prende in considerazione la possibile vendita di Leao. Se dovesse arrivare una proposta da 25-30 milioni di euro, verrebbe valutata.

Paolo Maldini e Frederic Massara, in accordo con Stefano Pioli, dovranno decidere se accettarla o meno. Il 22enne portoghese non è un titolare fisso in rossonero, però ha avuto molto spazio e dunque non si può lamentare del minutaggio che gli è stato concesso. Però potrebbe anche scegliere di cambiare squadra e trasferirsi in un ambiente con meno pressioni di quello milanista per giocare ancora di più e magari riuscire a tirare fuori tutto il suo talento.