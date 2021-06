Calciomercato Milan – Nuovo attaccante dalla Russia | Contatti avviati

Il Milan ha iniziato a chiedere informazioni per Azmoun, attaccante e stella dello Zenit San Pietroburgo. Una nuova idea per il reparto.

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per l’attacco e ha messo Olivier Giroud nel mirino, non è un mistero. Ma potrebbero essere due gli attaccanti che arriveranno a Milanello in questa finestra estiva del calciomercato.

Infatti, i dubbi sulle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic impongono delle riflessioni. Il centravanti svedese verso fine mese avrà un nuovo controllo al ginocchio sinistro e non è escluso che venga deciso di effettuare un’operazione chirurgica. A quel punto andrà presa in seria considerazione la possibilità di prendere un’altra punta.

Leggi anche:

Attacco Milan, idea Azmoun dello Zenit

Oggi La Gazzetta dello Sport cita Sardar Azmoun come opzione per l’attacco del Milan. Il 26enne iraniano gioca nello Zenit San Pietroburgo e ha un contratto che scade nel giugno 2022. Ci sono già stati dei contatti, ma la dirigenza rossonera sta ancora temporeggiando.

I numeri di Azmoun con lo Zenit sono ottimi: 83 presenze, 52 gol e 19 assist. È approdato a San Pietroburgo nel 2019, dopo che a portarlo in Russia era stato il Rubin Kazan nel 2013. In mezzo anche un prestito al Rostov. L’attaccante iraniano vanta un ottimo score anche con la sua nazionale: 36 gol in 52 match.

Non è la prima volta che Azmoun viene accostato a una squadra della Serie A. Già in passato alcune avevano fatto dei sondaggi. E di recente si è parlato della Roma, dove sarebbe stato direttamente José Mourinho ad aver fatto il suo nome alla dirigenza.

Stando al sito specializzato Transfermarkt, il suo cartellino vale 25 milioni di euro. Questa è verosimilmente la cifra che lo Zenit chiederà per la cessione della sua stella, però è un prezzo trattabile dato che il contratto del giocatore scade tra poco più di un anno.