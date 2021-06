Attacco Milan | Priorità Giroud ma non solo: sfida all’Inter!

Il Milan è intenzionato ad acquistare un attaccante d’esperienza come Olivier Giroud, sempre più vicino ai rossoneri, ma potrebbe puntare anche su un profilo giovane, come Raspadori

Dopo l’addio a Donnarumma e l’acquisto di Mike Maignan, questi giorni di calciomercato hanno visto il Milan impegnato tra rinnovi e riscatti. Maldini e Massara hanno lavorato con Chelsea, Brescia e Real Madrid per trovare la giusta quadra per avere ancora in rosa, la prossima stagione, Tomori, Tonali e Brahim Diaz.

In attesa di conoscere la risposta di Hakan Calhanoglu, all’offerta formulata del Diavolo, la dirigenza si sta muovendo anche per mettere a disposizione di Stefano Pioli almeno un nuovo attaccante. L’addio di Mario Mandzukic e le condizioni non certo delle migliori di Zlatan Ibrahimovic spingono il Milan a fare in fretta.

Serve un attaccante d’esperienza ma non solo. La trattativa per Olivier Giroud prosegue a fuoco lento: l’accordo con il calciatore è stato praticamente raggiunto. Il francese, che ha messo in cima alle sue scelte il Milan, è pronto a firmare un biennale a 3/4 milioni di euro netti a stagione.

Il rinnovo con il Chelsea ha un po’ complicato i piani e i rossonero sono adesso in attesa che l’entourage dell’attaccante riesca a liberarsi per poter così firmare per il Diavolo.

Ecco il giovane su cui puntare

Tra i profili giovani accostati al Milan nell’ultimo periodo c’è anche Raspadori. L’attaccante si è messo in mostra con la maglia del Sassuolo nel finale di stagione. Il giocatore piace ma come riporta gazzetta.it non si è ancora arrivati al punto di parlare di cifre con i neroverdi, che non saranno basse. Raspadori interessa ma non solo al Milan: con l’addio di Lautaro Martinez, potrebbe esserci un vero e proprio derby di mercato. Anche l’Inter, sta pensando al giovane attaccante ma attenzione anche alle possibili sirene in arrivo dalla Germania.