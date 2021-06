Calciomercato Milan, Emerson Royal allo scoperto: annuncio dell’esterno

Emerson Royal parla dal Sudamerica. L’esterno brasiliano giura amore al Barcellona: difficile che il calciatore lasci la Spagna per sbarcare in Serie A

L’entourage di Emerson Royal è sbarcato a Milano nelle scorse pre. Gli agenti – come raccontato – hanno incontrato sia la dirigenza del Milan che quella dell’Inter. E’ facile pensare che dietro all’interessamento da parte dei nerazzurri ci sia la possibile cessione di Hakimi, che dovrebbe essere il sacrificato di Marotta. L’ex Borussia Dortmund è prossimo all’addio, con Chelsea e Psg fortemente interessati.

I rossoneri, con l’addio di Diogo Dalot, è vero che sono alla ricerca di un nuovo esterno di difesa ma è difficile che decidano di investire nel ruolo. Il Milan vorrebbe prendere un calciatore in prestito con diritto di riscatto e proprio per questo ad agosto il nome del portoghese potrebbe tornare di moda.

Per quanto riguarda Emerson Royal, invece, il prestito con diritto di riscatto non appare essere una formula gradita al Barcellona ma anche allo stesso giocatore.

Emerson Royal allo scoperto

L’esterno, oggi, è con la Nazionale brasiliano, con cui sta preparando la prossima Coppa America. La testa è dunque alla competizione internazionale. Il calciatore, però, intervenendo sui social – con una storia Instagram – ha avuto modo e voglia di mandare un messaggio ai tifosi del Barcellona: “Presto saremo insieme – ammette sorridendo — Il Barcellona è il mio sogno d’infanzia, ora questo sogno è realtà”, parole chiare che non sembrano lasciare molto spazio di manovra.

E’ davvero difficile che Emerson Royal possa lasciare il club blaugrana. Il giocatore era un obiettivo concreto la scorsa estate quando Davide Calabria sembrava vicino all’addio. L’esplosione del terzino italiano ha oggi cambiato le carte in tavola. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili rossonere, è diventato il titolare indiscusso della fascia destra.

Milan e Barcellona potrebbero comunque tornare a fare affari in estate. In questi giorni si sta parlando tanto della possibilità di approdo in Spagna di Alessio Romagnoli. In orbita rossonera, invece, è tornato Junior Firpo. Anche in questo caso, però, il Milan non vorrebbe andare oltre il prestito con diritto.