Theo Hernandez si è vaccinato: la foto su Instagram

Theo Hernandez ha pubblicato la foto che lo ritrae mentre riceve la prima dose del vaccino contro il Covid-19.

Theo Hernandez da il buon esempio. Il terzino del Milan ha pubblicato sul suo account Instagram una story che lo immortala mentre riceve la prima dose del vaccino contro il Covid-19. Un gesto responsabile in un periodo di pandemia, seppur con dati migliori rispetto a mesi addietro.

Il numero 19 del Milan era risultato positivo nel mese di gennaio al Coronavirus, ma si rivelò poi un falso esito per errore del test del tampone, tanto da tornare negativo nel giro di poche ore. Dunque è risultato necessario vaccinarsi anche per lui.

Theo dovrebbe aver ricevuto la dose del vaccino a Milano, la sua attuale residenza abitativa. Molti suoi colleghi, in particolare coloro che stanno partecipando ad EURO 2021, si sono già vaccinati nelle scorse settimane. Un buon messaggio quello di Hernandez, che dimostra responsabilità in un momento delicato e ricco di incertezze per la popolazione italiana e non solo.