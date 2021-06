Attacco Milan, non solo Giroud: altro colpo a zero

Non solo Olivier Giroud, anche un altro profilo giovane a costo zero: il Milan starebbe pensando a Marcos Paulo, attaccante classe 2001 in scadenza di contratto con la Fluminense

Il Milan è in attesa di novità sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. La sensazione, però, è che a prescindere da tutto, Maldini e Massara decideranno di acquistare altri due attaccanti. I rossoneri vorrebbero affiancare allo svedese, un altro calciatore d’esperienza e un giovane prospetto da far crescere alle loro spalle.

L’idea Olivier Giroud resta viva e potrebbe decollare nei prossimi giorni. L’entourage dell’attaccante deve riuscire a liberarsi dal Chelsea, così da poter firmare a zero con il Milan. L’accordo tra il Diavolo e l’attaccante francese, impegnato in questi giorni con la Nazionale di Deschamps agli Europei, è stato praticamente raggiunto, sulla base di un biennale a 3/4 milioni di euro netti a stagione.

Leggi anche:

Spunta Marcos Paulo

In attesa di novità da Londra, il Milan guarda al mercato alla ricerca di altri profili. L’ultima idea – secondo quanto è possibile leggere stamani su Tuttosport – porterebbe a Marcos Paulo.

L’attaccante brasiliano, ma nazionale giovanile portoghese, può rappresentare un’occasione di mercato: il giocatore classe 2001 vedrà scadere il proprio contratto con la Fluminense il prossimo 30 giugno. Marcos è pronto dunque ad approdare in Europa a costo zero, senza occupare lo slot da extracomunitario, avendo il passaporto portoghese.

L’entourage di Marcos Paulo – lo stesso di Emerson Royal – è stato a Milano nei giorni scorsi e avrebbe parlato proprio dell’attaccante, finito fuori squadra nella Fluminense, e non del terzino, come inizialmente si era pensato.

Concorrenza

L’attaccante sembrava destinato a trasferirsi in Spagna per vestire la maglia dell’Atletico Madrid ma l’affare non è ancora andato in porto e proprio per questo il Milan potrebbe approfittarne, così come l’Inter. Vi abbiamo raccontato dell’incontro degli agenti con il club nerazzurro e appare ovvio che tra le parti si sia fatto anche il nome dell’attaccante.

Marcos Paulo è un calciatore capace d giocare in tutti i ruoli dell’attacco e con il club brasiliano è stato usato sia sugli esterni che come punta centrale.