Cancelo positivo al Covid-19: il Portogallo convoca Dalot

Altro positivo ad EURO 2021: è Joao Cancelo. Il Portogallo ha deciso di sostituirlo con il giovane terzino rossonero.

Il Covid-19, seppur in regressione, continua a circolare. Anche nel mondo del calcio, visto che diversi calciatori impegnati ad EURO 2021 sono stati già colpiti dal virus tanto temuto. L’ultimo è il terzino portoghese Joao Cancelo.

La Federcalcio portoghese poco fa ha dato la notizia ufficiale: Cancelo è risultato positivo al test del tampone, nonostante presenti una forma asintomatica del contagio. Una brutta tegola per la Nazionale campione d’Europa in carica.

Cancelo salterà, visto che dovranno passare almeno 15 giorni di quarantena, la fase finale del campionato europeo. Al suo posto il c.t. Fernando Santos ha deciso di convocare Diogo Dalot. Il terzino del Milan (di proprietà Manchester United) si aggregherà nelle prossime ore alla selezione portoghese.

Un bel riconoscimento per Dalot, autore di una stagione in crescendo con la maglia del Milan e di un ottimo Europeo Under 21 con la sua nazionale. Il classe ’99 sarà dunque uno dei 26 calciatori lusitani che disputeranno il torneo continentale. Si giocherà il posto da titolare a destra con il connazionale Nelson Semedo.