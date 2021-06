Donnarumma al Psg, è fatta: contratto pronto, non andrà in prestito

Donnarumma ha firmato con il Psg, dopo Italia-Svizzera farà le visite mediche e sarà ufficiale. Non andrà via in prestito

Gianluigi Donnarumma si può già considerare un giocatore del Paris Saint–Germain. Come scrive Fabrizio Romano su Twitter, il contratto è pronto, le visite mediche sono state programmate dopo la partita Italia-Svizzera di mercoledì, dopodiché il trasferimento diventerà ufficiale. Il giornalista ha dato anche un’altra notizia importante.

In questi giorni infatti qualcuno ha parlato di una possibile cessione in prestito di Donnarumma, visto che solo pochi mesi fa Keylor Navas ha firmato il rinnovo di contratto. Invece no: Gigio resterà in rosa, così come il portiere costaricano. Ciò vuol dire che i due si alterneranno, poi è probabile che l’anno prossimo o anche a gennaio l’ex Real Madrid possa trovare un’altra sistemazione. Il futuro è Donnarumma: operazione economicamente importante, così come quella di Wijnaldum. Il Psg spende e spande, ma il calcio è del popolo.

Gianluigi Donnarumma contract with Paris Saint-Germain until 2026 has been completed. Medicals scheduled after Wednesday then it’s gonna be official. He’s NOT leaving on loan, he’s staying as Keylor. 🇫🇷 #PSG

After signing Gini and Gigio, PSG will focus on a new right back. ⌛️

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2021