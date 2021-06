Gravina: “Il caso Eriksen deve farci migliorare. Pronto protocollo sanitario”

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha parlato a Sky Sport del caso Eriksen e delle mosse della Federazione per migliorarsi e farsi trovare pronti in questi casi di assoluta emergenza

Gabriele Gravina, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha espresso la sua opinione sul caso Eriksen: il calciatore danese che due giorni fa è stato colpito da un attacco cardiaco durante il match degli Europei. Un dramma che ha preoccupato il mondo intero, ma che per fortuna ha avuto un esito positivo.

Christian è rimasto in vita, e ciò è stato possibile grazie alla preparazione di tutto lo staff medico che lo ha soccorso in campo e del capitano della Danimarca, nonchè difensore del Milan, Simon Kjaer. Il numero uno della FIGC si è proprio espresso riguardo questo punto. Gravina ha affermato che il caso Eriksen deve far riflettere e portare a migliorarci sotto l’aspetto della preparazione medico-sanitaria. C’è bisogno di una formazione importante per far sì che, sia gli atleti in campo, che gli staff medici, imparino a saper gestire situazioni così delicate al fine dievitare spiacevoli conseguenze.

Queste le parole di Gravina per Sky Sport:

