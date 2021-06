Kjaer Capitano: fascia anche al Milan, il club ci pensa

Simon Kjaer si candida a diventare il nuovo capitano del Milan. Un’idea forte, che trovata d’accordo tutti i tifosi rossoneri, che anche il club starebbe prendendo in considerazione

Simon Kjaer è diventato il Capitano di tutti. Il centrale danese protagonista, dopo il malore di Eriksen, ha reso orgogliosi tutti i tifosi del Milan, che hanno dato vita all’hashtag #KjaerCapitano. Un’iniziativa che ha avuto un grandissimo successo e che potrebbe avere un lieto fine.

E’ vero che non serve una fascia al braccio per essere leader e capitani e Simon Kjaer lo ha dimostrato con i fatti, oltre che con le parole, nel corso della sua esperienza al Milan. Ma la squadra rossonera, guidata da Stefano Pioli, potrebbe presto ritrovarsi a dover scegliere una nuova guida.

Alessio Romagnoli, finito in panchina con l’arrivo di Fikayo Tomori, è pronto a lasciare il Milan, dopo che lo ha fatto il suo vice Gianluigi Donnarumma. Così Simon Kjaer si candida ad essere riconosciuto leader, con la consegna della fascia.

Nuovo capitano rossonero

Il Milan – come racconta La Gazzetta dello Sport – ci starebbe pensando e ad inizio ritiro, previsto per il prossimo 8 luglio, la squadra si confronterà sul tema. Kjaer potrebbe davvero mettere d’accordo tutti: il parere dei tifosi lo conosciamo già e difficilmente quello dei compagni sarà diverso.

Non può chiaramente essere dimenticato Zlatan Ibrahimovic, altro leader del Milan, e determinante per il cambio di mentalità all’interno del gruppo. Crescono bene e la fascia, un giorno toccherà a loro, anche Franck Kessie e Davide Calabria, che sono presenti nella lista per il ruolo di capitano.