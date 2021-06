La Curva Nord dell’Inter omaggia Kjaer: “Grande uomo e capitano” | FOTO

La Curva Nord dell’Inter ha omaggiato Simon Kjaer con uno striscione per il grande aiuto dato al nerazzurro Eriksen dopo il malore che lo ha colpito durante Danimarca-Finlandia

Bel gesto quello dei tifosi interisti della Curva Nord. I fan nerazzurri hanno esposto uno striscione dedicato a Simon Kjaer che riporta la frase: “Onore a Kjaer. Grande uomo e capitano”.

Un omaggio molto significativo al capitano danese e difensore rossonero per il grande contributo dato ieri dopo che il connazionale Christian Eriksen è stato vittima di un attacco cardiaco durante la gara contro la Finlandia. Kjaer, infatti, da grande uomo, ha dato il primo soccorso al nerazzurro Eriksen, in seguito ha radunato i suoi compagni attorno al trequartista e ai soccorsi che stavano operando per trattenerlo in vita.

Leggi anche:

Immagini che hanno commosso i tanti spettatori presenti allo stadio e quelli che hanno visto la scena dalla tv. Se Christian Eriksen è ancora in vita è anche grazie al fondamentale contributo di Simon Kjaer, e i tifosi nerazzurri lo hanno voluto ringraziare e omaggiare per questo. Uno striscione, un gesto, che sta a dimostrare quanto i colori non contino minimamente in determinate situazioni.

La foto dello striscione della Curva Nord interista è stata riportata dal giornalista Nicolò Schira su Twitter: