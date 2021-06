Castellacci elogia Kjaer: “Eriksen salvato dal suo tempismo”

L’ex medico della nazionale azzurra si congratula con il difensore del Milan per la sua prontezza: “Fondamentale capire la gravità della situazione”.

Il professor Enrico Castellacci, medico della nazionale azzurra campione del mondo in Germania nel 2006, ha elogiato la prontezza di riflessi e la tempestività del difensore rossonero Simon Kjaer in occasione del soccorso prestato ieri a Christian Eriksen in Danimarca-Finlandia: “L’assistenza immediata è fondamentale, la cosa fondamentale è rendersi conto subito della gravità della situazione”.

Castellacci, che oggi ricopre il ruolo di Presidente della Libera Associazione Medici Italiani Calcio, ha poi aggiunto: “Addirittura ho letto che ha liberato le vie aeree dalla lingua e quindi ha già fatto un primo passo di tipo medico. Poi sono stati determinanti i soccorsi immediati”.