De Paul non verrà al Milan: affare fatto per 35 milioni

Finalmente definito l’affare De Paul: il calciatore è pronto a trasferirsi nella sua nuova squadra, che non sarà il Milan

Si avvia verso la chiusura la telenovela Rodrigo De Paul. Come riportato da Gianluca Di Marzio in questi ultimi minuti, l’affare con l’Atletico Madrid è in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riportato dal noto esperto, infatti, la trattativa fra l’Udinese e la squadra di Simeone è quasi fatto. Si chiude a 35 milioni di euro. I friulani hanno detto sì dopo aver rifiutato una prima proposta da 20-25 milioni più contropartita tecnica.

Il Milan ha fatto qualche tentativo ma di fronte a queste cifre non ha potuto fare altro che defilarsi dalla corsa. Ecco perché, nell’ultimo periodo, l’Atletico Madrid era diventata l’unica pista percorribile. Non è mai stata concreta l’Inter, alle prese con gravi problemi economici. Nemmeno la Juve sembra averci pensato seriamente. I rossoneri, come detto, hanno sempre dovuto fare i conti con le alte richieste dell’Udinese. Non ha di questi problemi invece l’Atletico, che ha deciso di andare fino in fondo e di chiudere per questo acquisto.

Secondo Di Marzio, l’ultimo altro tassello per l’ufficialità dell’affare sono i dettagli contrattuali del giocatore. Risolti questi semplici cavilli, De Paul diventerà un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid per 35 milioni di euro. In questo periodo il centrocampista è impegnato in Copa America con l’Argentina; l’affare è stato portato avanti dal suo agente e adesso siamo vicinissimi alla chiusura. Salta quindi un possibile obiettivo per il Milan, anche se, come già anticipato, non è mai stata un’opzione davvero concoreta causa costi.

Con questo acquisto si esclude automaticamente l’opzione Atletico Madrid per Calhanoglu. Il Milan è ancora in attesa di una risposta all’ultima proposta da 4 milioni. Come raccontato da Sky Sport oggi, l’intesa è ancora lontana ma al tempo stesso non sembrano esserci offerte convincenti per il calciatore finora. “Sono concentrato sull’Europeo, la mia priorità è il Milan“, disse il turco prima della partita con l’Italia. I contatti con Maldini sono frequenti, la risposta potrebbe arrivare a breve. Ma siamo sicuri che i rossoneri aspetterano ancora?